ROMA (ITALPRESS) – La forza come elemento cardine di una realtà che sa guardare al futuro. Nel corso dell’evento “La FORZA del Networking: co-marketing e fattori di successo”, la Federazione Pesistica Italiana ha presentato le nuove partnership per il quadriennio 2025-2028, il bilancio di sostenibilità 2023 ed un aggiornamento dei principali progetti di sviluppo federali.

L’evento si è tenuto presso il centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’, che domani accoglierà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Questa è la vostra casa – ha esordito il presidente del CONI, Giovanni Malagò rivolgendosi alla platea di campioni e campionesse -. Gli atleti vivono, dormono, mangiano e studiano qui, ma soprattutto si allenano qui. È il core business di questo posto”.

“Siamo ripartiti dopo grandi successi e ottimi risultati. Stiamo andando molto bene e sono orgoglioso degli atleti e delle atlete della nostra federazione”, ha detto a margine dell’evento il Presidente della Federazione Italiana Pesistica, Alberto Miglietta. “La strategia della pesistica è quella di pensare alla forza – ha aggiunto -. Siamo una struttura trasversale e la forza è il massimo di tutta la nostra attività, come lo è nel mondo dello sport. Non c’è disciplina che non necessiti della forza e per questo ci mettiamo a disposizione realizzando dei progetti condivisi con i nostri colleghi delle altre federazioni a favore del sistema sportivo”.

Nel corso dell’evento – moderato dal giornalista Marcel Vulpis -, il Prof. Pierluigi Ascani, Presidente Format Research Srl, ha presentato una ricerca di mercato, proponendo la Federpesistica nell’esperienza degli specialisti della forza. “L’81% dei club sportivi e il 96% dei tecnici si dichiara soddisfatto dei servizi offerti dalla FIPE”, le sue parole. Costanza Rapone, Senior Manager di PTSClas Spa, ha presentato il bilancio di sostenibilità FIPE 2023 evidenziando una presenza femminile nella Federazione Pesistica sempre più solida. “Si tratta di una tendenza che parte dall’inclusione alla base, che vede il 49% di atlete nella gare scolastiche giovanili e il 47% nel progetto FIPE Factory e che oggi vede il 44,4 di atlete, un +8% di tecnici donne, il +32% di dirigenti federali”.

Un dato confermato anche da Malagò: “Questa è una federazione che negli ultimi tempi è molto cambiata. Dietro c’è molto lavoro e soprattutto è stato indispensabile portare a bordo l’universo femminile”, ha ricordato il numero 1 dello sport italiano.

