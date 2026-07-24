ROMA (ITALPRESS) – Non sarà Pep Guardiola il prossimo ct dell’Italia. Secondo quanto apprende l’Agenzia Italpress, il tecnico catalano – per quanto lusingato dalla proposta fatta dalla Federcalcio attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo – ha declinato l’offerta: come già dichiarato in altre occasioni dopo la scelta di lasciare il Manchester City nonostante avesse ancora un anno di contratto, Guardiola vuole prendersi del tempo per sè e per la sua famiglia.

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