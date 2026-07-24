Guardiola rifiuta l’offerta della Figc, non sarà il prossimo ct della Nazionale

Mandatory Credit: Photo by João Bravo/SPP/Shutterstock (15380923ai) Orlando,United States of America,June 30th,2025: Manchester City Coach Pep Guardiola looks on during the FIFA Club World Cup Round of 16, match between Manchester City vs Al-Hilal SFC at Camping World Stadium on June 30th,2025 (João Bravo / SPP) FIFA Club World Cup - Manchester City vs Al-Hilal SFC - Camping World Stadium, Orlando,United States of America,June 30th,2025:, Orlando, Florida, United States - 30 Jun 2025

ROMA (ITALPRESS) – Non sarà Pep Guardiola il prossimo ct dell’Italia. Secondo quanto apprende l’Agenzia Italpress, il tecnico catalano – per quanto lusingato dalla proposta fatta dalla Federcalcio attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo – ha declinato l’offerta: come già dichiarato in altre occasioni dopo la scelta di lasciare il Manchester City nonostante avesse ancora un anno di contratto, Guardiola vuole prendersi del tempo per sè e per la sua famiglia.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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