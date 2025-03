La Fed non taglierà i tassi, nuove tensioni con Trump

MILANO (ITALPRESS) – Wall Street cauta in attesa della Fed. Oggi è cominciata la riunione del comitato monetario della banca centrale Usa che culminerà domani con la conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Le attese sono prudenti. Con tutta probabilità i tassi resteranno invariati al 4,5%. Una pausa di riflessione che probabilmente non piacerà a Trump che gradirebbe un comportamento più aggressivo sul fronte dei tagli.

A nominare Powell nel 2018 era stato proprio Trump. Poi però i rapporti sono cambiati e ormai l’inquilino della Casa Bianca non nasconde la sua ostilità verso il banchiere. Ora il conflitto potrebbe inasprirsi con la nomina di Michelle Bowman vicepresidente della Federal Reserve per la supervisione delle banche.

La designazione è stata accompagnata da un messaggio non certo conciliante, “La nostra economia è stata gestita male negli ultimi quattro anni ed è tempo di cambiare. Miki ha il ‘know-how’ per farlo”, ha scritto Trump oggi in un post sulla sua piattaforma Truth Social. La nomina di Bowman, che avrebbe bisogno dell’approvazione del Senato degli Stati Uniti, va a riempire il posto lasciato vacante da Michael Barr, che si è dimesso a gennaio.

Se approvata, Bowman sarebbe la prima donna a ricoprire la carica di vicepresidente della Fed per la supervisione. Il mercato azionario, sensibile ai cambiamenti politici, ha reagito negativamente. L’approccio della banca centrale americana alla gestione dei tassi di interesse è al centro dell’attenzione degli analisti, soprattutto considerando che la Fed si appresta a prendere decisioni cruciali in un contesto economico ancora segnato da instabilità.

Alla base della cautela della Fed c’è la considerazione che l’economia degli Stati Uniti non ha bisogno di particolari stimoli. La produzione industriale, che a febbraio ha registrato un incremento superiore alle aspettative (+0,7%), ha suscitato qualche ottimismo, soprattutto per il settore automobilistico, che ha visto un notevole aumento della produzione (+8,5% su base annuale).

