LA DARK POLO GANG A PALERMO IL 15 FEBBRAIO

Per la prima volta la Dark Polo Gang si esibirà a Palermo. Sabato 15 febbraio in occasione di un evento organizzato da Reverse, in collaborazione con Noche De Travesura, uno dei format di serate reggaeton più famosi del Sud Italia, la Dark Polo Gang approderà nel capoluogo siciliano e si esibirà alla Fiera del Mediterraneo.

Reverse è un progetto nato ad Agosto da tre ragazzi palermitani, che tra le altre cose, avrebbe visto come protagonista della serata inaugurale di inizio Settembre proprio Side Baby, ex membro del gruppo, che poi per motivi di salute ha dovuto rinunciare alla sua esibizione. Ragion per cui il suo posto è stato preso da Shiva, con cui Side tre mesi prima aveva rilasciato il remix di “Rip”, uno dei pezzi del suo primo album da solista “Arturo”.

Il 2019 per Reverse si è chiuso con altre due serate, altrettanto esclusive e importanti, che hanno visto esibirsi anche loro per la prima volta, OG Eastbull e Chadia Rodriguez, rispettivamente alla Tonnara Florio e all’Astoria Palace. Il trio romano si è reso protagonista nel 2018 con l’uscita dell’album Trap Lovers e una versione “reloaded” uscita lo scorso maggio che presenta featuring con nomi importanti della scena, tra cui Gue Pequeno e Luche.Biglietti disponibili su vivaticket.com e sul sito ufficiale di Reverse a partire da martedì 7 gennaio.

