La Croazia non invierà convocazioni per il servizio militare obbligatorio ai cittadini che vivono all’estero

ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – La Croazia non invierà convocazioni per il servizio militare obbligatorio ai cittadini croati con doppia cittadinanza che risiedono all’estero, come ad esempio in Serbia, Montenegro o Bosnia Erzegovina, né avvierà procedimenti amministrativi contro di loro se non svolgono il servizio militare. Lo ha precisato il ministero della Difesa croato all’agenzia serba Beta.

Secondo il ministero, le convocazioni per l’addestramento militare di base saranno inviate esclusivamente a chi vive in Croazia o ha la residenza registrata nel Paese. “Le persone con doppia cittadinanza possono adempiere all’obbligo militare in Croazia o nello Stato in cui risiedono, secondo le leggi di quello Stato. Invitiamo i croati all’estero a rivolgersi alle rappresentanze diplomatico-consolari per regolare il loro obbligo militare”, hanno dichiarato dal dicastero.

Le recenti modifiche alla Legge sulla Difesa prevedono il ritorno del servizio militare obbligatorio a partire dal 2026. Il servizio sarà obbligatorio per i giovani nell’anno in cui compiono 19 anni e potrà essere rinviato fino ai 30 anni per motivi giustificati.

La durata sarà di due mesi, con un compenso mensile netto di 1.100 euro per chi lo svolge. L’addestramento militare si terrà nelle caserme di Knin, Pozega e Slunj. È prevista anche la possibilità di svolgere un servizio civile per chi invoca l’obiezione di coscienza per motivi religiosi o morali, della durata di tre o quattro mesi, mentre l’eventuale compenso non è ancora stato stabilito.

Le donne sono esentate dal servizio militare obbligatorio, ma possono partecipare su base volontaria. La Croazia ha sospeso il servizio militare obbligatorio nel 2008, che da allora è stato svolto solo su base volontaria, con scarso interesse.

