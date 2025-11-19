La Corte UE respinge il ricorso di Amazon, restano gli obblighi da piattaforma di grandi dimensioni

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso di Amazon contro la decisione della Commissione Ue di definire Amazon Store una piattaforma online di grandi dimensioni. Resta quindi valida la definizione ai sensi del Digital Services Act (Dsa), che impone determinati obblighi ai fornitori così designati.

Il ricorso era stato presentato dalla società Amazon EU Sàrl, obiettando che la decisione della Commissione andava contro la Carta dei diritti fondamentali della stessa Ue, a cominciare da quello che tutela la libertà d’impresa. Riguardo a questo punto, la Corte europea ha ora precisato che gli obblighi previsti dal Dsa non vanno ad inficiare la sostanza di tale diritto. Un altro punto sollevato da Amazon riguardava il diritto di proprietà. Anche in questo caso, la Corte ha precisato che il Dsa prevede essenzialmente degli obblighi amministrativi che non vanno a incidere sulla proprietà stessa. Secondo la definizione della commissione europea, una piattaforma online di “dimensioni molto grandi” è quella che, in quanto a numero di utenti, supera il 10% della popolazione totale dell’Unione, pari a 45 milioni di unità.

