La Corte Suprema boccia Trump, no ai soldati della Guardia Nazionale a Chicago

WASHINGTON (ITALPRESS) – La Corte Suprema ha respinto il piano dell’amministrazione Trump di schierare le truppe della Guardia Nazionale in Illinois, e in particolare a Chicago, nonostante obiezioni delle autorità locali. Lo riferiscono i media statunitensi.
La Corte ha respinto, almeno provvisoriamente, la posizione dell’amministrazione americana secondo cui la situazione sul campo sarebbe così caotica da giustificare l’invocazione di una legge federale che consente al presidente di chiamare le truppe della Guardia Nazionale al servizio federale in situazioni estreme. La decisione rischia di avere un effetto a cascata, mettendo in discussione la strategia del presidente americano di impiegare truppe federali in altre città.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).