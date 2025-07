La Corte dei Conti parifica i bilanci della Regione Toscana

FIRENZE (ITALPRESS) – La sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti ha parificato i bilanci della Regione Toscana per l’esercizio 2024. Il giudizio è stato pronunciato nel corso di una seduta della Corte dei Conti svoltasi quest’oggi a Palazzo Medici Riccardi a Firenze.

Nel merito Giani ha sottolineato “il giudizio è positivo perché” la Corte dei Conti “ha parificato i nostri bilanci. Non è avvenuto sempre così in questi 5 anni, il fatto che l’ultimo anno noi ci troviamo a una parifica del bilancio subito in prima battuta, naturalmente ci sono i rilievi, le raccomandazioni, le criticità evidenziate, ma non può che per me essere una notizia estremamente positiva. Devo dire che questa dialettica con la Corte dei Conti è molto utile perché in realtà quella di oggi è un po’ diciamo la punta dell’iceberg, ma dietro c’è un lavoro che si sviluppa tutto l’anno tra i magistrati contabili e i nostri dirigenti e funzionari, dando indicazioni che poi sul piano dei vari aspetti che vengono in evidenza ci portano a far bene”.

“Pensate che sui risultati del rendiconto e quindi i risultati di esercizio nel 2015 avevamo un debito di 3 miliardi e mezzo, quando io sono arrivato presidente era 1 miliardo e 700 mila euro, oggi per la prima volta nel bilancio che siamo andati a rendicontare scende sotto il miliardo, 998 milioni, quindi è indubbio che ciò è il frutto di un lavoro costante che porta a migliorare i conti e a far dire che vi è buon governo nell’azione della Toscana” ha concluso Giani.

