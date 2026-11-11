La COP31 di Antalya entra nel vivo con il vertice dei capi di Stato e di governo sulle politiche climatiche

ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Entra nel vivo la COP31 di Antalya, in Turchia, con il vertice dei capi di Stato e di governo, in programma oggi e domani, 11 e 12 novembre. L’incontro riunisce i leader internazionali per discutere la cooperazione sulle politiche climatiche e l’attuazione degli impegni già assunti a livello globale. Ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto una serie di colloqui bilaterali con i leader di Turkmenistan, Bangladesh, Etiopia e Brasile, affrontando temi economici, diplomatici e ambientali. La presidenza turca ha posto l’elettrificazione al centro del proprio impegno per trasformare gli impegni climatici in azioni concrete. La Turchia sta cercando sostegno per una proposta volta ad aumentare al 35% la quota di elettricità nel consumo energetico globale entro il 2035. L’elettrificazione consiste nel sostituire i combustibili utilizzati direttamente nei trasporti, negli edifici e nell’industria con l’energia elettrica, ad esempio passando ai veicoli elettrici o alle pompe di calore. I negoziatori puntano inoltre a compiere progressi nella transizione verso l’abbandono dei combustibili fossili. Erdogan e il segretario generale dell’Onu, António Guterres, interverranno alla sessione inaugurale presso l’Antalya Expo Center.

Nel corso dei due giorni, i capi di Stato e di governo presenteranno le dichiarazioni nazionali, affiancate da tavole rotonde e incontri bilaterali. Tra i relatori attesi figurano il presidente brasiliano Luiz Inßcio Lula da Silva – il cui Paese ha ospitato i negoziati sul clima lo scorso anno -, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il vicepresidente cinese Han Zheng e la presidente delle Isole Marshall Hilda Heine. Sono previsti anche gli interventi del primo ministro britannico Andy Burnham e del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. La COP31, inaugurata il 9 novembre, proseguirà fino al 20 novembre. La Turchia detiene la presidenza della conferenza, mentre il ministro australiano per il Cambiamento climatico e l’Energia, Chris Bowen, guida i negoziati. Il programma di oggi è incentrato sul tema “zero sprechi”, mentre la giornata di domani sarà dedicata a rendere città ed edifici più resilienti agli impatti climatici. Il 13 novembre l’agenda si concentrerà su finanza e commercio. La fase di alto livello riprenderà il 17 e 18 novembre per i Paesi i cui leader non hanno presentato le proprie dichiarazioni nazionali durante il vertice di due giorni.

– foto IPA Agency –

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