Italia e Ruanda siglano un nuovo protocollo d’intesa per la cooperazione ambientale

ROMA (ITALPRESS) – “La firma di oggi con il Ruanda offre l’occasione di valorizzare dieci anni di cooperazione e iniziative realizzate con il supporto delle competenze italiane e di rafforzare la complementarità tra progetti, assistenza tecnica e finanza climatica”. Così il Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, in occasione della firma del nuovo Protocollo d’Intesa con la Repubblica del Ruanda avvenuta con il Ministro dell’Ambiente del Paese africano Bernadette Arakwiye. La cooperazione bilaterale tra Italia e Ruanda, Paese incluso nella terza fase del Piano Mattei, nel campo dello sviluppo sostenibile si consolida dunque con la sottoscrizione del terzo Protocollo d’Intesa quinquennale tra il MASE e il Ministero dell’Ambiente ruandese. L’accordo rinnova un partenariato avviato nel 2016 che, in dieci anni, ha portato alla realizzazione di sei iniziative, per un valore complessivo di 5,6 milioni di euro.

Sono tre i progetti attualmente in fase di realizzazione. Il primo, Improved green culture and climate change resilience within Rwandan rural communities, dispone di un finanziamento di 1.238.685,69 euro e si sviluppa nel periodo novembre 2023-marzo 2027. L’iniziativa punta a promuovere soluzioni di cottura pulita e interventi di agroforestazione nel distretto rurale di Ruhango. È attuata dall’ONG italiana Fondazione AVSI e prevede di raggiungere oltre 143.000 persone. Il secondo progetto, Rwanda-Italy Sustainable Development Project – Phase 3, ha un valore di 455.999,97 euro e una durata compresa tra dicembre 2023 e dicembre 2026. Prevede un’attività di assistenza tecnica da parte del Global Green Growth Institute (GGGI) sui temi della finanza climatica, della resilienza degli insediamenti rurali, degli edifici verdi e dei mercati del carbonio, con particolare riferimento all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi. Il terzo intervento, Rwanda Air Quality and Climate Change Monitoring, finanziato con 2.486.856 euro per il periodo luglio 2025-luglio 2027, è attuato dalla Rwanda Environmental Management Authority (REMA), agenzia governativa sottoposta al controllo del Ministero dell’Ambiente. L’obiettivo è migliorare l’infrastruttura fisica e digitale nazionale dedicata al monitoraggio della qualità dell’aria.Il primo Protocollo d’Intesa, relativo al periodo 2016-2021, ha consentito di portare a termine tre iniziative, per un valore complessivo di 1.416.000 euro.

Alla cooperazione bilaterale si affiancano altri strumenti di collaborazione. Il Fondo Italiano per il Clima ha destinato al Ruanda 80 milioni di euro attraverso due finanziamenti: un prestito sovrano di 50 milioni al Ministero delle Finanze e della Pianificazione Economica, a sostegno degli investimenti climatici, della finanza verde e della gestione del rischio di disastri; altri 30 milioni sono destinati alla Banque Rwandaise de Développement, nell’ambito della IREME investment facility, per interventi nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, della resilienza urbana, dei trasporti, dell’acqua e dell’agricoltura. Un ulteriore contributo arriva dal Centro UNDP di Roma, finanziato dal MASE.

Il Ruanda è coinvolto nell’iniziativa Energy for Growth, dedicata alla transizione energetica, e nel progetto Nature-Positive & Climate-Resilient Solutions for Food Systems, sviluppato attraverso la piattaforma PISTA con UNDP, UNCDF e Rwanda Green Fund. Quest’ultimo prevede un’assistenza tecnica di 169.575 dollari per studi di fattibilità, analisi ambientali, sociali e di genere e mobilitazione delle risorse.

– Foto ufficio stampa Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Claudio Barbaro –

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