Progettare l’Aria 2026, il 26 novembre al Fermo Forum una giornata dedicata all’edilizia salubre

ROMA (ITALPRESS) – Quanto incidono le scelte progettuali, i materiali da costruzione e la qualità dell’aria indoor sulla salute delle persone? È una domanda sempre più centrale nel dibattito sull’edilizia e sul benessere abitativo, che richiede attenzione non soltanto alla sostenibilità degli edifici, ma anche alla salubrità degli spazi in cui viviamo e lavoriamo. A questo tema è dedicata Progettare l’Aria 2026, la seconda Fiera Congresso sull’Edilizia Salubre, in programma giovedì 26 novembre al Fermo Forum, dalle 8:30 alle 18:30.

Un’intera giornata per approfondire le nuove prospettive della progettazione salubre, conoscere soluzioni e tecnologie applicabili concretamente agli edifici e favorire il confronto tra professionisti, esperti e aziende del comparto. Il programma congressuale vedrà la partecipazione di 8 relatori, chiamati ad affrontare tematiche che spaziano dalla progettazione sostenibile alla medicina ambientale.

Un percorso multidisciplinare per comprendere come le scelte compiute nelle diverse fasi della progettazione e della costruzione possano contribuire alla realizzazione di ambienti più sani e confortevoli. Accanto agli incontri e agli approfondimenti tecnici, sarà allestita un’area espositiva con 40 Aziende Partner, dove sarà possibile conoscere più di 200 prodotti validati Biosafe e i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare soluzioni concrete e confrontarsi direttamente con le realtà che operano nel settore.

Inoltre, la manifestazione metterà a disposizione 300 minuti di formazione tecnica e il riconoscimento di crediti formativi professionali per ingegneri, architetti, geometri e periti. Progettare l’Aria si propone così come un’occasione di aggiornamento e confronto per chi opera nel mondo dell’edilizia e della progettazione, ma anche un momento per riportare al centro una questione che riguarda tutti: la qualità degli spazi in cui trascorriamo gran parte della nostra vita.

– Foto ufficio stampa TeleAmbiente –

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