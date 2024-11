La Commissione Ue approva la manovra italiana

ROMA (ITALPRESS) - La manovra per il 2025 e il Piano strutturale di bilancio di medio termine dell’Italia hanno avuto il via libera della Commissione Europea. Dalle prime valutazioni di Bruxelles dopo l'introduzione del nuovo quadro di governance economica dell’Unione, emerge infatti che l’Italia è tra i 20 Paesi i cui piani a medio termine rispettano i requisiti. Inoltre viene delineato un percorso di bilancio credibile per avviare il livello del debito verso una riduzione sostenibile. Anche la legge di bilancio per il 2025 rispetta le raccomandazioni della Commissione: in particolare la spesa netta rientra nei massimali previsti. Il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. sat/mrv