La Commissione europea presenterà una proposta contro il petrolio russo. L’Ungheria conferma il ricorso sul gas

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea presenterà una proposta di legge per vietare le importazioni di petrolio russo all’interno dei confini dell’Unione. Lo conferma una nota della Commissione allegata al regolamento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue, che già prevede il divieto di importazioni di gas russo.

Lo scorso 26 gennaio il Consiglio Ue ha infatti concluso l’iter procedurale approvando il regolamento che prevede il divieto assoluto di fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) russo all’Ue a partire dal 1° gennaio 2027 e di gas attraverso gasdotto a partire dal 30 settembre 2027. Su quest’ultimo regolamento l’Ungheria ha confermato oggi di aver presentato ricorso davanti alla Corte europea di giustizia.

Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha dichiarato, attraverso una nota del suo dicastero, che Budapest ha chiesto l’annullamento del provvedimento. Secondo Szijjarto, il Consiglio europeo “non aveva il diritto” di adottare una simile decisione a maggioranza, anziché attraverso una votazione per consenso unanime. Anche la Slovacchia aveva sollevato delle obiezioni al regolamento Ue sul gas russo, con il premier Robert Fico che aveva parlato, all’epoca dell’approvazione, di una scelta “ideologica” da parte delle istituzioni europee.

Il regolamento sul gas russo era stato approvato con il voto contrario di Ungheria e Slovacchia e con l’astensione della Bulgaria.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).