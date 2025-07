La Commissione Europea ha avviato una consultazione per aggiornare le norme Iva su viaggi e turismo

BRUXELLES (ITALPRESS) – La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica per aggiornare le norme in materia di IVA applicabili ai settori dei viaggi e del turismo.

L’iniziativa mira ad adeguare regolamenti obsoleti che creano distorsioni del mercato nell’Ue e limitano la competitività. “I viaggi e il turismo sono settori fondamentali, che rappresentano circa il 10% del PIL dell’Ue e danno lavoro a milioni di persone, principalmente nelle PMI. L’aggiornamento delle norme in materia di IVA è essenziale per instaurare una concorrenza leale, ridurre la burocrazia e allineare la tassazione agli obiettivi digitali e di sostenibilità – spiega la Commissione Ue in una nota -. I principali portatori di interessi, quali gli Stati membri, le PMI e i cittadini, sono invitati a condividere osservazioni sulle modifiche del sistema dell’IVA per le agenzie di viaggio e i servizi di trasporto passeggeri. I riscontri della consultazione contribuiranno a definire una proposta legislativa prevista per il 2026″.

