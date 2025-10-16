La Commissione Europa lancia il Patto per il Mediterraneo

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha elaborato un Patto per il Mediterraneo per intensificare la cooperazione e i collegamenti economici tra le due sponde del Mare Nostrum. Lo riferisce una nota della Commissione, precisando che il Patto si basa sui legami storici e culturali e sul precedente lavoro dell’Ue nella regione per creare uno Spazio mediterraneo comune “connesso, prospero, resiliente e sicuro”. L’obiettivo, prosegue il comunicato di Bruxelles, è creare vantaggi reciproci, dalla produzione di energia pulita allo sblocco degli investimenti privati. Il piano contribuirà a mobilitare progetti regionali su larga scala che creino opportunità per persone e imprese, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e alle piccole realtà.

L’Ue lavorerà su tre aree di cooperazione, su tre “pilastri”, con i suoi partner del Mediterraneo meridionale: il primo è fondato sulle persone, e prevede fra le altre cose la promozione dell’istruzione superiore e della formazione professionale, con l’istituzione di un’Università mediterranea. Il secondo pilastro riguarda l’economia, e prevede economie più forti, sostenibili e integrate, con attenzione a settori come l’energia pulita, l’economia blu e le infrastrutture digitali. Il terzo pilastro è la sicurezza, preparazione e gestione della migrazione.

“Il patto è il risultato di quasi un anno di dialogo e di intenso impegno con i nostri vicini”, ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Abbiamo individuato delle iniziative destinate a produrre un cambiamento reale sul terreno”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).