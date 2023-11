La Citroen C3 diventa full electric

ROMA (ITALPRESS) - Quarta generazione ma prima elettrica per la Citroen C3, venduta in oltre 20 anni in 5,6 milioni di esemplari solo in Europa. La nuova ë-C3 offre un’autonomia di 320 km ed è in vendita a partire da 23.900 euro. Nel 2025 arriverà poi una versione con un’autonomia ridotta, circa 200 km e un prezzo base, ancora più basso, appena sotto i 20mila euro. xb2/tvi/gtr