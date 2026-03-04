La Casa Bianca “La Spagna collaborerà con gli Usa”, la replica: “Falso”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La Spagna ha accettato di cooperare con le forze armate statunitensi”. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, durante un briefing con la stampa, all’indomani della minaccia del presidente americano Donald Trump di interrompere i rapporti commerciali con Madrid per la posizione del governo spagnolo contraria agli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran. “Credo che abbiano recepito il messaggio del presidente in modo chiaro e forte. Per quanto mi risulta, nelle ultime ore hanno accettato di cooperare con l’esercito degli Stati Uniti”, ha aggiunto.

LA REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI SPAGNOLO: “FALSO”

“Lo nego categoricamente. Non è cambiata una sola virgola e non ho idea a cosa possa riferirsi”. Così il ministro degli Esteri spagnolo Jose Manuel Albares, smentendo all’emittente radiofonica Cadena Serl e affermazioni della portavoce della Casa Bianca secondo cui Madrid avrebbe accettato una cooperazione militare con gli Stati uniti nell’attacco all’Iran. “Nego categoricamente qualsiasi cambiamento nella nostra posizione sull’uso delle basi, sulla guerra in Medio Oriente, sul bombardamento dell’Iran”, ha aggiunto.

