Catanzaro (italpress) – La calabria è stata riconosciuta la

regione più performante per i tempi di chiamata a visita e per la

definizione delle prestazioni relative all’accertamento sanitario

per l’invalidità civile. A certificare l’ottimo risultato

conseguito nel 2023, il premio eccellenze Inps 2023 alla direzione

regionale Calabria per il progetto di “decentramento del servizio

di accertamento di invalidità civile”, ideato in collaborazione

tra l’Inps e il servizio sanitario regionale e che ha aperto la

strada a diverse altre regioni. Dei risultati delle attività si è

discusso in una conferenza stampa a catanzaro con il presidente

della regione e commissario della sanità calabrese, roberto

occhiuto, il direttore regionale dell’inps giuseppe greco, il

sindaco di diamante, Ernesto Magorno, e il sindaco di Caulonia,

Francesco Cagliuso.

Il progetto calabrese è stato premiato per “aver avviato le

attività di accertamento sanitario per l’invalidità civile in

luoghi più prossimi alle maggiori concentrazioni della domanda, in

aree svantaggiate dal punto di vista logistico, dei trasporti

pubblici e delle infrastrutture viarie, a beneficio dei soggetti

richiedenti, caratterizzati da condizioni di fragilità”. In

particolare, nel 2023, con oltre 132 mila prime visite cic (in

convenzione, n.D.R.) e più di 43 mila revisioni (+7,4%), la

calabria ha ottenuto una elevata performance, anche in relazione

ai tempi di prima visita, con una media nel 2023 di soli 60 giorni

intercorrenti tra la data della richiesta di prestazione e

l’erogazione delle prestazioni spettanti. Ulteriore dato che

merita evidenza, inoltre, è il +4,29% di scostamento budget

sull’indicatore di qualità delle pensioni invciv che anche qui

colloca la calabria al primo posto nel 2023.

“Quando ho scelto di governare la calabria, l’ho fatto perchè

ritenevo fosse complicato, ma allo stesso tempo pensavo fosse

possibile dimostrare che questa regione può essere ben governata”,

ha commentato il presidente occhiuto.”sono molto contento perchè

anche altre strutture dell’organizzazione della pubblica

amministrazione hanno a volte delle autentiche eccellenze.

Purtroppo, la calabria in passato si segnalava come una regione

poco virtuosa. Abbiamo attivato una forma di collaborazione che ha

visto nell’inps un eccellente protagonista, insieme alle

amministrazioni comunali coinvolte. Abbiamo dimostrato al paese

che anche la calabria può essere una regione eccellente quando la

pubblica amministrazione si mette insieme per realizzare servizi

utili per i cittadini”. Il governatore ha anche aggiunto che “la

sanità purtroppo è un disastro in tutta italia, la calabria,

ancora di più, sconta il dramma del commissariamento e non può

cedere un centesimo delle risorse che si hanno. Nonostante le

preoccupazioni sui fondi, sono fiducioso che le risorse necessarie

saranno disponibili. Negli ultimi anni, abbiamo aumentato il fondo

sanitario e ottenuto finanziamenti aggiuntivi per l’assistenza

domiciliare. è fondamentale completare gli ospedali incompiuti

utilizzando le risorse disponibili”.

Il direttore dell’Inps calabria, Giuseppe Greco, ha rimarcato

“l’integrazione virtuosa tra comuni, regione e istituto nazionale

di previdenza sociale che ha portato a risultati eccellenti.

Abbiamo prestato un’attenzione particolare che non era indicata

negli obiettivi, ma che noi abbiamo insistentemente voluto

realizzare per andare incontro alle fasce di popolazione deboli.

Garantire ai cittadini con disabilità un servizio di accertamento

di prossimità, piuttosto che farli spostare con tutti i disagi che ne derivano, è stato ritenuto così importante da meritare questo prestigioso riconoscimento nazionale”.

– Foto: xd2/Italpress –

(ITALPRESS).