La Bulgaria prepara l’ingresso nell’euro, arriva l’ok dalla Commissione Ue

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Bulgaria ha soddisfatto i criteri per l’adozione dell’euro come valuta nazionale. La Commissione europea ha infatti adottato il Rapporto di Convergenza all’euro per Sofia. I criteri previsti dai Trattati comprendono parametri quali la stabilità fiscale, quella dei prezzi e del tasso di cambio.

Il prossimo passo sarà l’8 luglio, quando verrà adottata la decisione finale durante l’Ecofin. La Bulgaria potrà in questo modo fare ingresso nella Zona euro a pieno titolo il primo gennaio 2026. Si tratterà del 21mo Paese a usare l’euro come valuta nazionale.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)