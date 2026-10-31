La Bulgaria firma memorandum per aderire al progetto Nato contro droni, missili da crociera e altre minacce aeree a bassa quota

SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – La Bulgaria ha firmato un memorandum per aderire al progetto Nato Air Defence Capabilities Against Lower-Level Air Threats, dedicato alla difesa contro droni, missili da crociera e altre minacce aeree a bassa quota. L’iniziativa, avviata nel febbraio 2025, permette ai Paesi alleati di sviluppare e acquistare congiuntamente sensori, sistemi di identificazione e intercettori, favorendo interoperabilità e riduzione dei costi.

Il memorandum iniziale era stato sottoscritto nel luglio 2026, durante il Nato Summit Defence Industry Forum ad Ankara, da Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Romania, Svezia e Turchia. Secondo il ministero della Difesa bulgaro, la partecipazione consentirà anche alle imprese nazionali di presentare tecnologie e prendere parte a progetti comuni. La Nato Support and Procurement Agency condurrà un’indagine di mercato per individuare soluzioni disponibili o in sviluppo.

La nota di adesione dovrà essere sottoposta alla ratifica del Parlamento di Sofia. Il ministro della Difesa Dimitar Stoyanov aveva anticipato il passo il 14 ottobre, indicando un contributo annuale di 220 mila euro. Il progetto va distinto da Drone Edge, iniziativa separata cui Sofia intende destinare 80 milioni di euro attraverso lo strumento europeo Safe per acquisire venti sistemi antidroni, dieci mobili e dieci fissi.

La decisione arriva dopo gli attacchi di ottobre contro navi mercantili nel Mar Nero, che hanno accresciuto le preoccupazioni per la sicurezza del traffico marittimo e dello spazio aereo sul fianco sudorientale dell’Alleanza. Il 28 ottobre Bulgaria, Romania e Turchia hanno inoltre concordato di rafforzare lo scambio di informazioni, la sorveglianza e l’allerta precoce nella regione. L’adesione al progetto Nato non comporta l’immediata consegna di nuovi sistemi né l’annuncio di un loro dispiegamento: apre invece una collaborazione per definire requisiti comuni e future acquisizioni e, per rafforzare le capacità di protezione dello spazio aereo alleato.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).