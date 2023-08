MILANO (ITALPRESS) – Resterà esposta fino al 15 settembre nella House of Bmw in Via Monte Napoleone 12 la Brabham BMW BT52 con cui Nelson Piquet conquistò il titolo piloti nel Mondiale di Formula 1 nel 1983. Concepita come luogo di incontro, di relazione e di dialogo con gli amici del brand, i clienti e tutti gli stakeholder, la House of bmw di via Monte Napoleone 12 ha ospitato a partire da aprile di quest’anno numerose iniziative legate al mondo della creatività, dello sport, della cultura, del lifestyle e dell’innovazione di prodotto all’insegna della mobilità sostenibile e del dinamismo con nuovi modelli come la Bmw i5 e la XM. Ecco perchè rappresenta il luogo ideale anche per accogliere una vettura come la Brabham Bmw BT52 che simboleggia l’incontro tra la tradizione e l’innovazione, tra passato e futuro del brand. “In concomitanza con la 94esima edizione del Gran Premio di F1 di Monza – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di Bmw Italia – ci è sembrato bello festeggiare l’evento, ricordando il quarantesimo anniversario della vittoria mondiale con Nelson Piquet di una vettura di Formula 1 spinta da un motore turbo Bmw. La nostra House of Bmw di via Monte Napoleone 12 offrirà l’opportunità di ammirare una vettura iconica della nostra storia in un luogo simbolo del lifestyle mondiale come il Quadrilatero della moda di Milano”.

“Ma l’impegno nel Motorsport – ha poi proseguito Di Silvestre – non appartiene soltanto al passato, ma resta centrale nella nostra strategia perchè il dinamismo e il mondo delle competizioni sono nel DNA della marca come testimoniano tutte le attività che abbiamo in essere. Penso, ad esempio, al nostro team BMW Italia Ceccato Racing Team che compete da protagonista nel Campionato Italiano Turismo, piuttosto che alla presenza nel GT World Challenge Europe con Valentino Rossi che a luglio ha vinto a Misano, fino al ritorno alla 24 Ore di Le Mans nella categoria Hypercars previsto per il 2024”.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).