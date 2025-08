La birra continua a conquistare l’Europa

ROMA (ITALPRESS) - La birra continua a conquistare l’Europa. Anche nel 2024 la produzione non si ferma: nei Paesi dell’Unione Europea sono stati imbottigliati, inscatolati e spillati ben 32,7 miliardi di litri di birra ad alta gradazione, con un lieve ma significativo aumento dello 0,6% rispetto allo scorso anno. Un trend in crescita che sembra resistere al tempo e alle mode, favorito – come ogni anno – dalla stagione estiva e dal bisogno di un po’ di refrigerio in più. A tenere il primato della produzione è sempre la Germania, con oltre 7,2 miliardi di litri, pari a più del 22% della produzione europea. Seguono Spagna, Polonia, Paesi Bassi e Belgio, che completano la top five dei produttori. Sul podio, nel settore export, ci sono ancora i Paesi Bassi, che hanno venduto all’estero 1,5 miliardi di litri. Un dato in lieve calo rispetto al 2023, che però riapre la corsa alla vetta: Germania e Belgio, con 1,4 miliardi di litri ciascuno, sono ormai a un passo dal sorpasso. A sorprendere, però, sono i dati sul consumo. Tra i principali importatori troviamo infatti due Paesi tipicamente legati a vino e champagne: Francia e Italia, che nel 2024 hanno acquistato rispettivamente 0,8 e 0,7 miliardi di litri. Un segnale che qualcosa, nelle abitudini di consumo, sta cambiando. Cambia la composizione del prodotto: cresce infatti del 11,1% la produzione di birra a bassa gradazione alcolica – quella sotto lo 0,5% – che nel 2024 ha toccato quota 2 miliardi di litri. Un’alternativa sempre più apprezzata, in linea con uno stile di vita più attento e moderato. Insomma, l’Europa si conferma terra di birra: tra tradizione, innovazione e nuovi gusti da esplorare. mgg/azn