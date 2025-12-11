La banda napoletana Ars Nova porta il Nu Folk negli Emirati Arabi Uniti

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – Ha preso il via il tour negli Emirati Arabi Uniti della band napoletana Ars Nova: concerti Nu Folk, un genere musicale che unisce antichi suoni e melodie partenopee, del Sud Italia, delle isole e del mondo, con i ritmi coinvolgenti della musica rock e pop.

L’iniziativa, supportata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Comitato Neapolis2500, e realizzata grazie alla collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi, rientra nei festeggiamenti per la fondazione di Napoli, avvenuta 2500 anni fa. Gli Ars Nova, un gruppo formato da cinque elementi (Marcello Squillante, voce e fisarmonica; Michelangelo Nusco, violino, tromba e mandolino; Vincenzo Racioppi, mandolino e charango; Gianluca Fusco, chitarra, fisarmonica diatonica e gaita; Antonino Anastasia, tamburi a cornice; e Bruno Belardi, contrabbasso), hanno iniziato quindi il loro viaggio il 10 dicembre al The Fridge di Dubai, ad Alserkal Avenue, una delle aree più trendy della città., riscuotendo un notevole successo. Hanno proseguito poi per Abu Dhabi con due concerti, il 12 dicembre all’Anfiteatro della Cultural Foundation, prestigiosa istituzione emiratina, e il 13 dicembre nel fantastico contesto di Jubail Island, nell’ambito del Manar Art Festival. Infine, il 14 dicembre a Nu Island, nella città di Sharjah, nell’ambito della famosa manifestazione “Jazz at the Island”.

Nel programma anche una masterclass per studenti di musica, presso l’IIC di Abu Dhabi la mattina del 13 dicembre, con un excursus sulla musica napoletana e l’esecuzione finale di un brano insieme agli studenti partecipanti.

“È un grande onore per il nostro Istituto portare nel Golfo il genere musicale Nu Folk, di cui gli Ars Nova sono leader europei, unendo tradizione e contemporaneità, antiche melodie e suoni sperimentali e moderni”, ha dichiarato la Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, Susanna Iacona-Salafia. “La celebrazione di Neapolis2500 anche negli Emirati, attraverso questo concerto ma anche altre iniziative, sancisce il legame culturale profondo tra l’Italia e questa parte del mondo. Un dialogo incessante con il territorio, che la nostra istituzione svolge con costanza e presenza”.

“Siamo molto felici che il tour Neapolis2500 abbia ottenuto ben quattro appuntamenti negli Emirati Arabi Uniti”, ha commentato il leader della band, Marcello Squillante. “E’ un piacere immenso per noi suonarvi per la prima volta e avere la possibilità di scoprire una nuova cultura. Ringraziamo di cuore il Ministero e l’Istituto Italiano di Cultura per l’organizzazione e il supporto logistico del tour, che ci permetterà di incontrare nuovi musicisti e nuovi scenari possibili”.

