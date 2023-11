MILANO (ITALPRESS) – Kylie Minogue annuncia l’imminente uscita di Extension (The Extended Mixes), l’8 dicembre per BMG. Il disco include versioni speciali di tutti i brani di Tension, tra cui Hold On To Now (Extended Mix), in uscita in questi giorni come nuovo singolo estratto. L’album è disponibile da oggi in preorder in formato digitale e su vinile doppio “effetto splatter” edizione limitata. Con Tension Kylie ha raggiunto per la nona volta la posizione numero 1 nel Regno Unito, superando tutti nella prima settimana di uscita a settembre. Già molto amato dai fan, Hold On To Now fa seguito ai singoli di successo globale pubblicati in precedenza, Padam Padam e Tension. Domani, 3 novembre, Kylie darà il via alla sua prima serie di concerti da protagonista al Voltaire di Las Vegas, il nuovo locale notturno del Venetian Resort. Mischiando i confini tra club intimo, concerto e luogo di intrattenimento no-stop, Voltaire inaugurerà una nuova scena di vita notturna con Kylie in prima linea, in una residenza esclusiva negli Stati Uniti. L’inaugurazione del locale darà il via alla prima residenza a Las Vegas dell’icona pop australiana, che eseguirà i brani del suo nuovo album insieme a molti dei suoi più grandi successi.

Foto: ufficio stampa Goigest

