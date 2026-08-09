Katy Perry porta al cinema il suo “The Lifetimes Tour – Live From Paris”

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il debutto al Tribeca Festival, Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris arriva nelle sale di tutto il mondo dal 2 al 5 settembre. Girato durante le due date sold-out del Lifetimes Tour di Parigi nel novembre 2025, arriva sul grande schermo il film che cattura una delle produzioni live più spettacolari della musica pop. La pellicola è diretta dal regista Paul Dugdale. La scaletta, ricca di successi, abbraccia l’intera carriera dell’artista: da “Teenage Dream” e “California Gurls” a “Dark Horse”, “Roar” e “Firework”, fino a “The One That Got Away”, che nel 2026 ha vissuto una straordinaria rinascita globale, entrando nella Top 10 della Spotify Global Top 50. Questo rilancio ha spinto una riscoperta di tutto il catalogo: oltre 10 milioni di follower su TikTok e un nuovo record di oltre 91 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, che la rendono la sesta artista femminile più ascoltata della piattaforma.

The Lifetimes Tour 2025 ha raggiunto oltre un milione di fan in tutto il mondo, con 1.058.950 biglietti venduti e 134.158.672 dollari di incasso lordo. In 91 show, 23 paesi e cinque continenti nell’arco di sette mesi e mezzo – dall’opening night a Città del Messico il 23 aprile alla finale ad Abu Dhabi il 7 dicembre – il tour ha incluso sei storiche date in Cina, traguardo rarissimo per gli artisti occidentali. Il tour ha inoltre sostenuto cause benefiche: 264.814 dollari devoluti alla Firework Foundation negli USA e 81.918 sterline (109.128 dollari) alla Music Venue Trust nel Regno Unito.

– foto IPA Agency –

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