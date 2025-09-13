Kosovo, la presidente Osmani conferisce la Medaglia Militare Presidenziale al comandante della missione KFOR Barduani

PRISTINA (KOSOVO) (ITALPRESS) – Il comandante della missione KFOR a guida NATO, il generale di Divisione Enrico Barduani, ha reso una visita di commiato alla presidente del Kosovo Vjosa Osmani, a Pristina. Come si legge in un post su Facebook della missione KFOR, “durante l’incontro hanno discusso i miglioramenti ottenuti nella sicurezza del Kosovo e hanno riconosciuto l’elevato livello di cooperazione istituzionale raggiunto durante il mandato del COM KFOR. Il Generale Barduani ha ringraziato Osmani per il suo sostegno agli sforzi della KFOR per un ambiente sicuro e protetto per tutte le comunità del Kosovo”.

Osmani ha espresso al generale Barduani “la sua sincera gratitudine per il suo impegno per la stabilità del Kosovo” e gli ha conferito la Medaglia Militare Presidenziale, “come segno tangibile di riconoscimento per la sua illustre leadership e il suo inestimabile servizio”. Una decorazione che il generale Barduani ha ritenuto “degna di essere condivisa con il suo team e i suoi compagni della KFOR”.

“La KFOR continua ad attuare il suo mandato, basato sulla Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 1999, per contribuire a un ambiente sicuro e protetto per tutte le persone e le comunità che vivono in Kosovo e alla libertà di movimento, in ogni momento e in modo imparziale – si legge ancora nel post su Facebook -. La KFOR opera in stretto coordinamento con la polizia del Kosovo e la Missione dell’Unione europea per lo stato di diritto in Kosovo (EULEX), nei rispettivi ruoli di risposta alla sicurezza”.

