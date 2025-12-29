Kosovo, il movimento Vetevendosje si conferma primo partito alle ultime elezioni

PRISTINA (KOSOVO) (ITALPRESS) – Il movimento Vetevendosje (LVV) si è classificato al primo posto alle elezioni parlamentari tenutesi il 28 dicembre, ottenendo il 49,3% dei voti con un’affluenza del 44,59%. Secondo i risultati preliminari della Commissione elettorale centrale (CEC), rilanciati dal quotidiano Koha Ditore, LVV ha registrato una crescita significativa rispetto alle elezioni del 9 febbraio, raccogliendo circa 430.000 voti, contro il 42,3% ottenuto allora. Al secondo posto si è collocato il Partito Democratico del Kosovo (PDK) con il 21,01% dei voti (183.258), mentre la Lega Democratica del Kosovo (LDK) ha ottenuto il 13,56%, segnando il calo più marcato rispetto alla precedente tornata elettorale. L’Alleanza per il Futuro del Kosovo (AAK) ha superato la soglia di sbarramento con il 5,68% dei voti, mentre l’Iniziativa Socialdemocratica (NISMA) è rimasta sotto la soglia con l’1,72%. La Lista Serba ha annunciato di aver assicurato tutti e dieci i seggi riservati alla comunità serba. Il presidente della forza politica, Zlatan Elek, ha dichiarato che il partito ha ottenuto circa il 90% dei voti della comunità serba. Il Partito per la libertà, giustizia e sopravvivenza guidato da Nenad Rasic, secondo i dati preliminari, ha superato l’11% dei voti destinati ai partiti serbi, assicurandosi un seggio parlamentare.

In termini di seggi, Vetevendosje è avviato a ottenere 56 mandati nell’Assemblea del Kosovo, avvicinandosi così alla maggioranza necessaria per formare autonomamente un governo. Il Partito Democratico del Kosovo avrebbe 23 seggi, la Lega Democratica del Kosovo 15 e l’Alleanza per il Futuro del Kosovo sei seggi. Ulteriori 20 seggi sono riservati ai rappresentanti delle comunità minoritarie. LVV ha prevalso nella maggior parte dei comuni del Kosovo, confermandosi come principale forza politica in 24 municipalità, incluse quelle tradizionalmente considerate roccaforti dell’opposizione.

Dal quartier generale di Vetevendosje, il candidato per un terzo mandato da primo ministro, Albin Kurti, ha affermato che le istituzioni saranno formate rapidamente, esprimendo l’aspettativa di una collaborazione con i partiti di opposizione, in particolare sui principali accordi internazionali. Il leader dell’LDK, Lumir Abdixhiku, ha assunto la responsabilità per il risultato negativo del suo partito, annunciando un dibattito interno e non escludendo le dimissioni. La giornata elettorale si è svolta in gran parte in modo pacifico, con alcune irregolarità di natura tecnica e procedurale. La polizia del Kosovo ha riferito di cinque procedimenti penali avviati in relazione al processo elettorale, senza incidenti gravi tali da compromettere la regolarità del voto. La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha espresso l’auspicio che il nuovo Parlamento e il nuovo governo vengano formati nel più breve tempo possibile.

