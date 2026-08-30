Che aspetto ha la Cina agli occhi degli italiani?

Che aspetto ha la Cina agli occhi degli italiani?

Dall'atmosfera vibrante e internazionale di Shanghai al fascino tradizionale di Hangzhou e Suzhou, due italiani raccontano le loro esperienze personali di viaggio attraverso la Cina. Per loro, viaggiare non significa semplicemente scoprire nuovi luoghi, ma anche comprendere più a fondo una cultura dall'interno. Negli ultimi anni, la Cina ha ampliato le politiche di esenzione dal visto, attirando sempre più visitatori stranieri. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)