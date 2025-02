ROMA (ITALPRESS) – La mobilità sostenibile abbraccia Monreale. Il Comune della cittadina normanna ha messo a disposizione di turisti e cittadini due stalli di sosta car sharing. Partner del progetto è KINTO, brand globale di mobilità del Gruppo Toyota, attraverso KINTO Share, la soluzione di car sharing semplice, sostenibile e accessibile a tutti. Già disponibile nella città di Palermo e presente dallo scorso aprile anche al Terminal Crociere del porto, grazie alla collaborazione con West Sicily Gate, il servizio KINTO Share garantisce, attraverso una flotta di cinque vetture della gamma Toyota Full Hybrid, spostamenti sostenibili e convenienti ai croceristi che approdano quotidianamente al porto di Palermo con l’intenzione di visitare le bellezze paesaggistiche e culturali che offre il territorio.

Ora la novità: i turisti che noleggeranno con KINTO Share una vettura al porto di Palermo, e desidereranno recarsi a Monreale, potranno usufruire dei parcheggi gratuiti dedicati al car sharing di KINTO posizionati in prossimità del Duomo. Alla fine della visita, i turisti potranno recuperare la stessa vettura nei parcheggi KINTO Share e ritornare al porto di Palermo, così da riprendere il loro viaggio a bordo delle navi da crociera.

La flotta messa a disposizione da KINTO al Terminal Crociere del porto di Palermo è composta da cinque vetture Toyota con tecnologia 100% Full Hybrid: due Toyota C-HR, due Toyota Corolla e una Toyota Rav4. In questo modo il servizio contribuisce a rendere gli spostamenti sempre più sostenibili e rispettosi per l’ambiente favorendo la riduzione delle emissioni di CO2 e NOx negli spostamenti. Si tratta di un servizio di car sharing 100% digitale, che permette attraverso un’app di prenotare, in modo facile e intuitivo, l’autovettura più adatta ogni volta che se ne ha bisogno e di gestire tutta l’operatività tramite il proprio smartphone in modo da garantire un’esperienza cliente di livello, offrendo così agli utenti la soluzione di mobilità perfetta per le proprie esigenze. E’ possibile prenotare le vetture del servizio KINTO Share al porto di Palermo per metà giornata oppure per l’intera giornata, con tariffe convenienti e flessibili all inclusive (assicurazione, carburante, call center h24, assistenza stradale). Ulteriore beneficio per gli utenti che lo utilizzeranno sarà la possibilità di prenotare anche presso altre località la flotta di KINTO Share: è infatti già attivo come servizio pubblico di car sharing nella città di Venezia dal 2018 e si sta progressivamente espandendo sul territorio nazionale. Ad oggi KINTO Share è presente in 141 stazioni di prelievo, in 18 regioni e 62 province. Il servizio è già operativo nelle principali città italiane, oltre che negli aeroporti di Cagliari, Olbia, Venezia e Pescara.

“Siamo ben lieti di accogliere questo nuovo servizio di car sharing a costo zero per le casse comunali che, oltre a promuovere una mobilità urbana sostenibile e integrata, porterà nella nostra città i crocieristi che arrivano al porto di Palermo per visitare la nostra città utilizzando questi mezzi. Ringraziamo KINTO che ha scelto Monreale tra le città più prestigiose della Sicilia. Il turismo crocieristico rappresenta una grande opportunità e per questo stiamo attivando tutte le collaborazioni con le società che gestiscono i flussi e abbiamo già registrato i primi significativi risultati” dice il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono. A fargli eco le parole di Vincent Van Acker, Chief Operating Officer di KINTO Italia: “Siamo felici di aggiungere un ulteriore tassello al servizio KINTO Share sul territorio palermitano. Il Comune di Monreale rappresenta un riferimento culturale e paesaggistico per tutti i turisti che visitano l’area ogni giorno. La disponibilità di nuovi parcheggi KINTO Share al centro della cittadina normanna permetterà loro di raggiungere in modo agevolato e soprattutto sostenibile Monreale, grazie all’utilizzo della gamma di veicoli elettrificati Toyota e a un processo di prenotazione e rilascio semplice e completamente digitale”.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).