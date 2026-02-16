Kick off meeting al quartier generale di Europol all’Aja per la nuova operazione EMPACT

ROMA (ITALPRESS) – Most Threating Criminal Network and Individuals è la priorità #Empact che ha l’obiettivo di contrastare e disarticolare le organizzazioni criminali più cruente che minacciano l’Unione Europea. Per i prossimi due anni, l’Italia sarà co-driver del progetto che è l’evoluzione della precedente priorità HRCN- High Risk Criminal Network e che ha la caratteristica di includere, nelle varie azioni, tutti gli attori della sicurezza, incluso il mondo accademico. L’Italia e ‘inserita in 26 azioni operative previste dalla priorità MTCNI per il biennio 26-27 e partecipa, sotto il coordinamento dello SCIP -Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell`interno, con articolazioni dipartimentali, vari reparti e specialità della Polizia di Stato, dell`Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, progetti unionali e italiani dedicati- tra cui ICAN- Interpol cooperation against ‘Ndrangheta e la DNA- Direzione Nazionale Antimafia.

Presso il quartier generale di #Europol a l’Aja – Paesi Bassi, circa 40 paesi, anche extra Unione Europea – tra cui Australia, Brasile, Ukraina e USA – si sono confrontati, tra l’altro, sulla minaccia ibrida e la caccia ai latitanti, passando dall’approccio amministrativo e dalla protezione dei collaboratori e testimoni di giustizia ovvero le analisi delle infiltrazioni nella economia legale e il contrasto tradizionale alle organizzazioni criminali mafia style, che sono solo alcune delle azioni operative previste dal progetto e che hanno lo scopo di garantire la massima implementazione della sicurezza degli stati e dei cittadini della UE. Nel biennio 2024-25 , sotto questa priorita’ sono state individuate 172 organizzazioni criminali ad alto rischio e effettuati oltre 1000 arresti. Il ciclo Empact- (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats – Piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali) è il braccio operativo della Commisione Europea e per il biennio 26-27 prevede la partecipazione complessiva di circa 60 paesi tra stati membri, terzi parti e agenzie partner, alle 285 azioni operative individuate. Partito nel 2012, per questo biennio e ‘stato finanziato con 14 milioni di euro che permetteranno di pianificare action days dedicati per ogni area criminale.

