ROMA (ITALPRESS) – Kia compie un ulteriore passo nella strategia di elettrificazione ampliando le potenzialità dei SUV elettrici EV3 ed EV5, due modelli chiave della gamma basati sulla piattaforma dedicata E-GMP a 400V. Le importanti novità introdotte riguardano l’arrivo della trazione integrale AWD e della ricarica in corrente alternata fino a 22 kW, soluzioni che rendono l’esperienza di guida e utilizzo ancora più completa, efficiente e adatta a ogni contesto. Nuova trazione integrale AWD: più dinamica e controllo Per la prima volta, EV3 ed EV5 adottano una configurazione a doppio motore elettrico, con l’aggiunta di un’unità al posteriore che consente la trazione integrale. Il sistema prevede: Motore anteriore da 125 kW, Motore posteriore da 70 kW, Potenza complessiva di 195 kW (265 CV). Questa soluzione tecnica migliora sensibilmente la dinamica di guida e le prestazioni: EV3 AWD accelera da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi, EV5 AWD completa lo 0-100 km/h in 7,3 secondi, Velocità massima della EV5 incrementata fino a 180 km/h.

Nonostante l’incremento prestazionale, l’efficienza resta elevata: la riduzione dell’autonomia si mantiene intorno al 5% rispetto alle versioni a trazione anteriore. Per esempio, EV5 passa da circa 505 km a circa 491 km nel ciclo WLTP in versione GT-line, mantenendo quindi un’elevata capacità di percorrenza.

Ricarica AC da 22 kW: più velocità e praticità A completamento dell’evoluzione tecnologica, Kia introduce sulle EV3 ed EV5 il nuovo On-Board Charger da 22 kW, che rappresenta un significativo passo avanti nella ricarica in corrente alternata.

Questa soluzione consente: Tempi di ricarica quasi dimezzati rispetto al sistema da 11 kW, Risparmio rispetto alla ricarica in DC, Utilizzo più pratico nelle infrastrutture urbane.

L’OBC da 22 kW sarà disponibile come: Dotazione di serie sulle versioni GT-line Plus Opzione tramite pacchetti sugli altri allestimenti ad esclusione della versione Air EV3: maggiore efficienza e gamma ottimizzata.

La nuova configurazione AWD si inserisce all’interno di una gamma EV3 aggiornata, che introduce: Versione Long Range AWD a partire dall’allestimento Earth, Razionalizzazione degli equipaggiamenti, Evoluzione dei contenuti su GT-line e GT-line Plus. Questi aggiornamenti rendono EV3 un punto di riferimento ancora più competitivo nel segmento dei SUV elettrici compatti, con un’offerta più chiara e completa.

A sei mesi dal lancio commerciale, EV5 amplia la propria gamma introducendo la trazione integrale e nuovi contenuti.

Tra le principali novità: Debutto della versione AWD dual-motor a partire dall’allestimento GT-line, Introduzione del nuovo allestimento GT-line Plus, Introduzione nuovi pacchetti opzionali per un’offerta ancora più strutturata. EV5 conferma la propria vocazione da SUV elettrico versatile e spazioso, progettato per rispondere sia alle esigenze quotidiane sia ai viaggi di lunga percorrenza. Un’evoluzione concreta della mobilità elettrica Kia Con l’introduzione della trazione integrale e della ricarica AC da 22 kW, Kia rafforza ulteriormente la propria offerta elettrica, migliorando prestazioni, efficienza e praticità d’uso.

EV3 ed EV5 si confermano così modelli fondamentali nella strategia di elettrificazione del marchio, capaci di offrire soluzioni sempre più complete e tecnologicamente avanzate per la mobilità contemporanea. Kia EV3 è disponibile a partire da 36.350 euro, mentre Kia EV5 è disponibile a partire da 44.750 euro.

– Foto ufficio stampa Kia –

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