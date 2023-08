MILANO (ITALPRESS) – Kia Italia supporta Expo per lo Sport 2023, iniziativa nata con Expo 2015 per raccontare l’amore per lo sport alle nuove generazioni. Dall’8 al 10 settembre sarà allestito un campo da mini-tennis in Piazza Cannone a Milano per una serie di attività incentrate sul mondo del tennis, supportate da Kia Italia e da tre concessionarie milanesi: Autotorino, Clerici Auto e Lario MiAuto. Expo per lo Sport, giunto alla nona edizione, offre a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni, insieme alle loro famiglie e alle federazioni e associazioni sportive, la possibilità di praticare sport, promuovendo uno stile di vita sano, all’insegna del rilancio dei valori sportivi, dell’inclusione, della socialità e della sostenibilità, oltre che dell’attività motoria all’aperto. L’appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 settembre 2023, dalle 10:00 alle 19:00 in modo diffuso in Parco Sempione, Piazza Sempione e Piazza Cannone, con un calendario ricco di gare, esibizioni e tornei. Per i ragazzi sarà possibile partecipare alla Summer School, un centro estivo gratuito in programma dal 4 all’8 settembre attivo in diversi luoghi della città.

Venerdì 8 settembre sarà il Kia Special Day. L’area sportiva Kia sarà dedicata ai ragazzi della Summer School di Expo per lo Sport 2023, con la supervisione di istruttori FITP certificati. Sabato 9 e domenica 10 settembre l’aerea sarà aperta al pubblico dalle 10:00 alle 19:00. Sarà anche l’occasione per i partecipanti di ammirare e toccare con mano il crossover 100% elettrico Kia EV6 GT, l’auto di serie più potente di Kia con i suoi 430kW (585 CV). L’EV6 GT è un esempio dell’abilità di Kia nel campo della mobilità elettrica e mira a cambiare il modo in cui le vetture full electric vengono viste. Un crossover tecnologico, dal design innovativo e ad alte prestazioni, che offre un’esperienza di guida davvero coinvolgente. L’evento principale di Expo per lo Sport 2023 sarà anticipato da “Piazze aperte”, dal 4 al 6 settembre. I tre dealer milanesi saranno al fianco di Kia Italia per diffondere i valori e la cultura dello sport e per permettere agli interessati di avvicinarsi alle soluzioni di mobilità sostenibile di Kia.

Il 4 settembre presso Sala Appiani Arena Civica, Milano alle 17:00 si terrà il convegno “Sport e diversità, equità, inclusione”, dove Kia Italia interverrà per approfondire i concetti di sostenibilità e sport. Kia supporta lo sport del tennis da anni, attraverso le collaborazioni con numerosi campioni nazionali e internazionali e il supporto e promozione di competizioni agonistiche. Il tennis è uno sport che ispira determinazione, rispetto, fantasia e precisione, valori in cui Kia crede e che trasmette attraverso il proprio brand, con azioni concrete.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).