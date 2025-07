Kia EV9 GT debutta in Italia con potenza e performance

MILANO (ITALPRESS) – Kia EV9 GT debutta sul mercato italiano. La potenza incrementata, la tecnologia di bordo volta alle altre prestazioni e i dettagli esclusivi di design vanno ad arricchire le caratteristiche di grande autonomia, efficienza e versatilità che i clienti si aspettano da un SUV elettrico del brand.

Il sistema di trazione integrale (AWD) e la potenza disponibile rendono EV9 GT il SUV più potente mai prodotto da Kia, con i suoi 508 cavalli e un’autonomia di oltre 500 km. La potenza maggiore è supportata dalle sospensioni a controllo elettronico (ECS), che offrono un comfort di guida eccellente e una elevata stabilità grazie al controllo ottimizzato. Per la prima volta in Kia, il sistema ECS è supportato dal Road Preview System, che si avvale di sensori avanzati e della telecamera anteriore per verificare le condizioni del fondo stradale, compreso il rilevamento delle imperfezioni, al fine di affrontare più efficacemente le asperità stradali e migliorare il comfort di guida.

Sportiva ed esclusiva, EV9 GT accelera da 0 a 100 km/h in soli 4″6. Dal punto di vista del design, EV9 GT presenta elementi esterni ed interni esclusivi, evidenziati da dettagli neon sul volante specifico GT e sui sedili sportivi scamosciati e in pelle. All’esterno, la griglia digitale dedicata alla GT proietta combinazioni luminose “Energetic” mentre gli originali cerchi in lega da 21 pollici mostrano un disegno ulteriormente distintivo. Le grandi pinze dei freni anteriori, in verde neon con l’esclusiva firma GT, fanno parte dell’impianto frenante potenziato.

L’abitacolo si distingue per i sedili sportivi dedicati con il logo GT a rilievo e con inserti in Alcantara e finta pelle scamosciata, realizzati con un’attenzione particolare al comfort. Gli interni sono in finta pelle e suede grigio scuro e nero, esclusivi per la GT, con dettagli verde neon.

Le modalità di guida vengono selezionate con un pulsante sulla razza del volante. Normal, Eco, Sport, My Drive e Terrain possono essere facilmente attivate dal conducente a seconda delle condizioni ambientali o dello stile di guida desiderato, con ammortizzatori, sterzo e risposta dei freni ottimizzati per ciascuna modalità. La modalità Snow garantisce una guida sicura su strade innevate e distribuisce la coppia efficacemente su tutte e quattro le ruote per migliorare la trazione.

Il pulsante GT verde neon posto sulla razza del volante attiva la modalità GT, per sfruttare appieno il potenziale prestazionale di EV9 GT. ll comfort di guida e la stabilità sono supportati dal sistema Road Preview, mentre il differenziale autobloccante elettronico (e-LSD) con ripartizione dinamica della coppia contribuisce alla stabilità in curva, limitando lo slittamento degli pneumatici con minore aderenza. EV9 GT è dotata di tutti i sistemi di assistenza alla guida presenti su EV9.

In linea con le sue caratteristiche high-performance, EV9 GT è dotata dell’esclusivo Virtual Gear Shift (VGS) che simula l’esperienza di un cambio automatico step-shift. Il sistema di ricarica rapida a 800 volt con batteria da 99,8 kWh consente a EV9 GT di ricaricarsi dal 10 all’80% in 24 minuti con la ricarica rapida DC. EV9 GT si avvale di Kia Charge, la rete del brand che offre accesso a oltre 800.000 punti di ricarica in 28 paesi europei. EV9 GT è compatibile con la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), pertanto può alimentare devices esterni. EV9 GT è orientata al conducente grazie a tripli display panoramici, mentre i passeggeri vengono avvolti in un’atmosfera unica creata dal sistema di illuminazione.

Gli aggiornamenti OTA (over-the-air) con tecnologia Wi-Fi offrono nuove combinazioni di illuminazione, nuovi contenuti e funzionalità, facilmente scaricabili tramite l’app Kia Connect. Le tre file di sedili possono ospitare comodamente fino a sette persone. Il grande SUV elettrico in versione GT si distingue anche per la capacità di traino fino a 2.500 chilogrammi. Kia EV9 GT è disponibile in Italia da inizio luglio con un prezzo a partire da 90.500 euro.

Sarà, inoltre, disponibile il MY26 di EV9 in allestimento GT-Line, a partire da 83.500 euro, in configurazione a sei o sette posti. EV9 GT rappresenta un ulteriore passo in avanti della strategia di Kia che punta ad avere 11 veicoli elettrici entro il 2026, 15 modelli entro il 2027 e una gamma prodotti in Europa completamente elettrica entro il 2035.

