ROMA (ITALPRESS) – Una installazione di Kia, realizzata in collaborazione con lo studio di design esperienziale VOID e con l’agenzia creativa Innocean, ha portato il Sole in una delle zone più buie della Norvegia – paese con pochissima luce naturale in inverno -, grazie a un disco LED di 5 metri alimentato da una Kia EV9. Questo Sole alimentato da EV9, non solo dimostra le straordinarie capacità in termini di alimentazione della tecnologia Vehicle-to-load (V2L) di EV9, ma anche vuole sottolineare l’importanza della luce naturale: la mancanza di luce può influire sui livelli di energia, sulla salute mentale, sul sistema immunitario e sul ciclo del sonno di una persona.

“L’EV9 è una vettura entusiasmante non solo in movimento, ma anche da ferma, grazie a funzionalità innovative come la ricarica bidirezionale”, ha dichiarato David Hilbert, Responsabile marketing di Kia Europe. “Questa tecnologia può ampliare il ruolo dei veicoli elettrici nelle nostre vite, che si tratti di campeggio, di fornire energia per un ufficio mobile o persino di far parte della rete elettrica diffusa con la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G)”. L’installazione luminosa è stata allestita al campeggio Rampton, che si trova su un fiordo a 35 chilometri a sud-ovest di Oslo. Questa pittoresca spiaggia, con una piccola isola di fronte, era il luogo ideale per riprodurre l’alba lungo la costa. Una volta illuminato, il sole artificiale poteva essere visto da diversi chilometri di distanza. EV9 ha viaggiato da Oslo a Rampton, ha alimentato il disco LED per ventiquattro ore e poi è tornata a Oslo senza preoccupazioni in termini di autonomia. E’ possibile vedere il documentario che è stato dedicato all’installazione luminosa cliccando qui.

“Fondendo tecnologia all’avanguardia ed espressione artistica, abbiamo creato un’installazione che, non solo cattura l’essenza del marchio Kia, ma anche risponde alle sfide della vita reale. Con questo progetto continuiamo a oltrepassare i limiti della creatività e dell’innovazione, sempre con l’obiettivo di ispirare gli altri”, ha dichiarato Gabriel Mattar, COO di Innocean.

– foto: ufficio stampa Kia Italia –

(ITALPRESS).