ROMA (ITALPRESS) – Se c’è un musicista che, con la sua vita frenetica caratterizzata dall’uso (e l’abuso) di droghe, alcool e sesso, incarna alla perfezione il Rock ‘n ‘roll è sicuramente Keith Richards, il fondatore, insieme a Mick Jagger, dei Rolling Stones. Che, dopo una vita di eccessi (ha dichiarato di avere smesso con le sostanze stupefacenti solo nel 2006), si appresta a compiere 80 anni. Nato a Dartford, un comune inglese nella contea del Kent, il 18 dicembre 1943, Richards è uno dei migliori chitarristi di sempre, strumento che ha iniziato a suonare giovanissimo, grazie al nonno materno “Gus” Dupree e alla madre che gli ha fatto conoscere i dischi di Billie Holiday, Louis Armstrong e Duke Ellington e gli ha comprato la prima chitarra.

E’ ancora un ragazzino quando conosce Mick Jagger a scuola, compagno di classe alle scuole elementari nonchè vicino di casa ma i due inizieranno a frequentarsi qualche anno più tardi grazie alla comune passione per la musica espressa inizialmente nella band Little Boy Blue and The Blue Boys. E’ il periodo in cui Richards, espulso dall’istituto tecnico a causa delle troppe assenze, viene iscritto al Sidcup Art College dove incontra anche Dick Taylor.

Nel 1962 nascono i Rolling Stones che regala la fama mondiale a Richards che, tuttavia, si fa apprezzare anche come autore di canzoni e come produttore. Tuttavia, al di là dei Rolling Stones, da solo realizza pochi dischi. Il primo singolo è del 1978 ed è la riedizione di “Run Rudolph run” di Chuck Berry e “The harder they come” di Jimmy Cliff, mentre nel 1987 esce “Talk is cheap”, primo album degli X-pensive Winos, gruppo fondato da Richards insieme a

Steve Jordan, Sarah Dash, Waddy Wachtel, Bobby Keys, Ivan Neville e Charley Drayton. Richards si impegna, inoltre, a diverse collaborazioni con artisti come Peter Tosh, Ziggy Marley, Aretha Franklin, B.B. King e tanti altri.

Una vita così non poteva non culminare in un’autobiografia: nel 2010 esce “Life”. Tre anni prima Richards aveva interpretato il capitano Edward Teague, il padre di Jack Sparrow nel film “Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo”, ruolo poi ripreso nel quarto capitolo “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare” nel 2011. Nel 2015, infine, è uscito “Crosseyed Heart”, il quarto album da solista di Richard, il primo in oltre vent’anni.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

