ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – Una chiusura che apre prospettive interessanti. E’ solo calcio d’agosto, ma Juventus-Real Madrid è sempre partita vera e i bianconeri di Max Allegri così la interpretano, chiudendo con un secco 3-1 ai blancos di Ancelotti una tournèe statunitense sicuramente positiva. Al Camping World Stadium di Orlando, in Florida, la Signora si presenta subito bene e dopo appena un minuto apre il match con Kean, poi ci pensa Weah, al termine di una splendida azione, a segnare il 2-0 e il suo primo gol in bianconero e anche se il Real, in chiusura di primo tempo rientra in partita con Vinicius Jr, nel finale Vlahovic chiude i conti fissando il risultato sul 3-1. Allegri lo aveva detto: “Spero di far giocare uno spezzone di gara a Dusan”. L’ex viola è entrato in campo al 77° e al 95° è andato in gol mostrando a tutti il suo nome, un messaggio chiaro in un periodo in cui le operazioni e le chiacchiere di mercato lo vedono al centro dell’attenzione e non inserito nell’elenco degli incedibili. Allegri schiera il “suo” 3-5-2 con Szczesny tra i pali, Danilo, Bremer e Alex Sandro in difesa, quindi Weah e Kostic esterni, in mezzo McKennie, Locatelli e Miretti, quindi in attacco la coppia Chiesa-Kean.

La partita si mette subito in discesa con una bella azione conclusa sul palo da McKennie, poi è Keane a mettere dentro sulla respinta. La risposta del Real Madrid arriva al 7′. Vinicius Jr calcia bene in area di rigore sul secondo palo, Szczesny vola e respinge. Un minuto più tardi ancora Juve con Kostic, ma Courtois neutralizza facilmente il tiro del serbo. La Juve gestisce con serenità la pressione avversaria e continua a spingere in cerca del raddoppio, che arriva con un’altra bella azione. Ventesimo minuto, Chiesa porta palla a sinistra e premia un inserimento perfetto di McKennie. Palla dall’altro lato per Weah che, liberissimo, raddoppia. Primo gol in bianconero per Timo, che esulta nei suoi Stati Uniti. Dopo il raddoppio le cose non cambiano, e, come dopo il primo gol, il Real ci prova con un tiro di Bellingham che trova pronto Szczesny. Il polacco non può nulla, invece, al 39′, su Vinicius Jr, lanciato in campo aperto verso la porta della Juve. Tocco sotto e svantaggio dimezzato. Szczesny deve superarsi sul tiro di Nacho Fernandez dal limite dell’area e si va negli spogliatoi sul 2-1 per i bianconeri.

Alla ripresa del match la Juve cambia cinque pedine, il Real Madrid si ripresenta con gli stessi undici che hanno cominciato la partita. La prima occasione è di Fran Garcìa, ma il suo tiro è largo e non preoccupa Pinsoglio (uno dei subentrati). Nemmeno Bellingham, al 53′, da posizione decisamente più pericolosa, inquadra lo specchio. Al 59′ ancora Real Madrid: assist di Modric per Joselu che, in allungo, devia verso la porta, non trovandola per questione di centimetri. Il secondo tempo prosegue con un Real Madrid in grande pressione e una Juve che resiste, provando a ripartire. Si rende protagonista anche Pinsoglio, bravo a bloccare il tentativo di Bellingham da distanza ravvicinata, mentre i bianconeri si fanno rivedere all’80’ con Vlahovic appena entrato. Ed è proprio il numero 9 a siglare il definitivo 3-1. Si chiude così la tournèe bianconera, indicazioni incoraggianti, ma adesso toccherà a Giuntoli lavorare su un organico (tra possibili acquisti e cessioni necessarie vista l’esclusione dalle coppe) ancora da completare.

