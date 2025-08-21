Juventus, Joao Mario “Mi ispiro a Cancelo, la pressione è positiva”

TORINO (ITALPRESS) – “Arrivo da un club come il Porto che compete ad alti livelli, mi sento preparato per aiutare la squadra e dare il meglio per raggiungere le vittorie”. Così Joao Mario, laterale portoghese, neoacquisto della Juventus nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.

“Cerco di trasformare la pressione in qualcosa di positivo. Questo è un club abituato a vincere e ha sempre questo obiettivo. Mentalmente sono preparato”. Poi sulla sfida con il Parma che segnerà il debutto in campionato: “Domenica sarà difficile, sappiamo che il campionato italiano è molto competitivo, non ci sono partite facili. In settimana ci siamo preparati, l’obiettivo sarà quello di tutte le partite: la vittoria. Siamo fiduciosi e ci sentiamo preparati”.

Qualche anno fa il ruolo che ricoprirà Joao Mario era occupato dal suo connazionale Joao Cancelo: “Mi sono ispirato a lui, siamo simili dal punto di vista delle caratteristiche. Lo ammiro molto e mi ha dato tanti consigli ma non abbiamo parlato del mio trasferimento”.

Joao Mario ha poi parlato di Alberto Costa, che ha fatto il suo percorso inverso passando al Porto: “E’ un giocatore dal grande potenziale, mio connazionale. Nel Portogallo ci sarà una bella concorrenza”. Infine, sugli aspetti che sta cercando di curare di più: “Devo lavorare per esaltare i miei punti forti e devo migliorare a livello difensivo”, ha concluso Joao Mario.

