Allianz Partners annuncia una partnership pluriennale con cinque atleti paralimpici

MILANO (ITALPRESS) – Allianz Partners ha annunciato una partnership pluriennale con cinque atleti paralimpici provenienti da quattro Paesi diversi. Si tratta di: Bailey Moody, giocatrice di basket in carrozzina dagli Stati Uniti. Ha vinto una medaglia d’argento ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 e una medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020; Jaydin Blackwell, atleta di atletica leggera paralimpica dagli Stati Uniti. Ha vinto due medaglie d’oro ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, ed è stato nominato Atleta Paralimpico Maschile dell’Anno 2025 da USA Track & Field; Jamieson Leeson, giocatrice di boccia in carrozzina dall’Australia. Ha vinto una medaglia d’argento ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024; Josia Topf, nuotatore paralimpico dalla Germania. Ha vinto una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, è stato nominato Atleta Paralimpico dell’Anno 2025 in Germania. Ksenia Chasteau, tennista in carrozzina dalla Francia, classificata al 7° posto nel ranking mondiale singolare della International Tennis Federation (ITF).

Questi atleti sono stati selezionati attraverso un processo di voto globale dei dipendenti nel 2025, che ha coinvolto i dipendenti di Allianz Partners di tutto il mondo nella scelta di atleti che incarnano resilienza, determinazione ed eccellenza.

“In Allianz Partners crediamo nel potere dello sport di unire e ispirare – le parole di Tomas Kunzmann, Ceo di Allianz Partners – Siamo orgogliosi di supportare questi cinque eccezionali atleti paralimpici, poiché la loro autenticità, resilienza ed eccellenza nell’esecuzione rispecchiano la nostra cultura e le nostre ambizioni. Insieme crediamo nella forza della comunità e il nostro obiettivo è sostenere i percorsi degli atleti, creando al contempo connessioni significative tra i nostri dipendenti, partner, clienti e gli stessi atleti”.

Jean-Marc Pailhol, sponsor del programma “Connecting with Champions”, aggiunge: “Siamo impegnati a fornire agli atleti un supporto completo da parte della comunità di Allianz Partners, che include i suoi dipendenti e i membri del Board. La nostra ambizione è che questo programma aumenti la consapevolezza nei confronti dei nostri atleti e crei un legame unico tra la famiglia Allianz e questi campioni, fonte per noi di grande ispirazione. Non vediamo l’ora di vederli trionfare ai Giochi di Los Angeles 2028”.

Questa collaborazione si basa sulla storica partnership di Allianz con il movimento paralimpico, che celebra il suo 20° anniversario nel 2026. Un impegno che si è trasformato in una relazione strategica, evolvendosi fino a far diventare Allianz Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale nel 2021, partnership che continuerà fino al 2032. In qualità di Official Insurer dei Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028, Allianz si impegna a sostenere atleti e fan in tutto il mondo, superando barriere sociali e culturali attraverso il potere unificante dello sport.

-Foto IPA Agency-

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