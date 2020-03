TORINO (ITALPRESS) – “Nelle nostre intenzioni la partita di domani ci deve servire ad andare in finale e faremo delle scelte in questo senso. Non ci sono delle grandi problematiche, Chiellini ieri aveva un affaticamento, oggi ha seguito un programma personalizzato e vediamo domani. Buffon aveva un leggero acciacco alla schiena, oggi ha fatto l’allenamento e vediamo domani mattina. Infortuni certi in questo momento non ce ne sono”. Cosi’ Maurizio Sarri, che alla vigilia di Juventus-Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia, ha spiegato la situazione della rosa bianconera nella conferenza stampa all’Allianz Stadium. Resta da capire se ci sara’ Ronaldo, volato in Portogallo per stare vicino alla mamma colpita da ictus: “Non lo so, il problema e’ di carattere personale. Se vorra’, quando torna, dira’ le problematiche che sta attraversando in questo momento e se sara’ disponibile o meno dipendera’ dalla risoluzione del suo problema personale”, ha aggiunto il tecnico dei campioni d’Italia. Sottolineando poi che “da noi tutti si aspettano risultati con grande continuita’, e’ una squadra che puo’ e deve fare meglio”.

