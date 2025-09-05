MILANO (ITALPRESS) – A poche settimane dal suo ultimo progetto, Justin Bieber torna con il suo nuovo album “SWAG II”, prosecuzione dell’opera pubblicata lo scorso 11 luglio “SWAG”. “SWAG II”, ottavo album dell’artista, è disponibile su tutte le piattaforme digitali, “SWAG” è disponibile anche per il preorder in formato CD e doppio LP sullo Shop Universal.

Con “SWAG II”, Justin Bieber prosegue il suo slancio artistico in un corpus di 23 brani audaci, amplificando l’energia, la creatività e l’impatto culturale del suo predecessore, uscito lo scorso 11 luglio. Il nuovo album, scritto e prodotto anche dall’artista stesso, include collaborazioni con Carter Lang, Dylan Wiggins, Dijon, mk.gee, Daniel Chetrit, Eddie Benjamin, Mike Will, Camper e altri, ed è un approfondimento dei temi già anticipati in “SWAG”, nello specifico la sua nuova vita da marito e padre e la sua profonda e fortissima fede.

