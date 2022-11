ROMA (ITALPRESS) – “Se lo senti lo sai” è la nuova canzone di Jovanotti e arriva oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnata dal videoclip, per Capitol Records Italy, a un mese esatto dalla pubblicazione de “Il disco del sole”, in uscita il 9 dicembre.

Testo di Jovanotti, la musica è nata insieme a Samuel Romano in un giorno in cui la voce dei Subsonica, amico di Jova da una vita, guidando verso Roma, è passato da Cortona dove stavano nascendo nuove canzoni. Un pranzo all’osteria, due chiacchiere e una chitarra e ha preso forma una demo a quattro mani che poi è diventata “Se lo senti lo sai” passando dal tocco di Rick Rubin e da quello di Lorenzo.

