Josep Maria Recasens succede a Luca De Meo come Ceo di Ampere

ROMA (ITALPRESS) – Josep Maria Recasens succede a Luca de Meo, che ha occupato la posizione di CEO di Ampere dalla sua creazione, avvenuta il 1° novembre 2023. “Sono lieto di passare il testimone a Josep Maria come CEO, nella continuità del ruolo da lui svolto come Chief Operating Officer di Ampere, per proseguire il rapido e profondo processo di trasformazione che stiamo portando avanti con Ampere fin dalla sua creazione.

E’ dal 2022 che lavoriamo insieme su questo progetto diventato realtà, convinti che il Gruppo, con Ampere, avrebbe potuto fare una vera differenza nella rivoluzione dei veicoli elettrici e del software. Ampere ha già dimostrato quanto sia valido il suo modello, ottenendo risultati convincenti nella grande transizione che sta vivendo il nostro settore. So che, con Josep Maria alla guida di Ampere, l’azienda continuerà con successo ed accelererà ulteriormente il suo ruolo di punta di diamante per il Gruppo e per l’industria europea” ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.

Oltre alla nomina di Josep Maria Recasens: Marie Ollier diventa Direttrice Risorse Umane di Ampere ed entra a far parte del Leadership Team, riportando a Josep Maria Recasens. Sandra Gomez, responsabile del Piano Prodotto e Componenti Veicoli Elettrici e Software, assume anche la responsabilità della Strategia Ampere, entrando a far parte del Leadership Team. Vittorio d’Arienzo, già membro del Leadership Team, amplia le sue funzioni, diventando Product Global Leader per tutti i veicoli Ampere.

“Sono 18 mesi che, con i team di Ampere, stiamo portando avanti una trasformazione ad alta velocità, con l’obiettivo di raggiungere i leader del settore in tempi record. Sono entusiasta di continuare quest’avventura come CEO e dimostrare, con i team, tutto il potenziale di Ampere. Do il benvenuto nel Leadership Team a Sandra e Marie: i loro ruoli saranno fondamentali, dato il gran numero di progetti che ci aspetta. Con il lancio di Twingo e del primo Software Defined Vehicle europeo nel 2026, la prossima gamma di veicoli elettrici del segmento C nel 2028 e gli sforzi che stiamo compiendo per ridurre i costi del 40%, abbiamo una roadmap all’altezza dei nostri obiettivi ambiziosi: diventare il punto di riferimento del nostro settore in Europa” ha detto Josep Maria Recasens.

