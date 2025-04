John F.Calvelli nominato presidente della National Italian American Foundation

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (NIAF) ha annunciato la nomina di John F. Calvelli come nuovo Presidente, aprendo una nuova fase di leadership per una delle principali organizzazioni rappresentative della comunità italoamericana negli Stati Uniti.

Calvelli succede a Robert E. Carlucci, che ha concluso il suo mandato quadriennale come Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Carlucci continuerà a collaborare con NIAF nel ruolo di Presidente Emerito. Attualmente Vicepresidente Esecutivo per gli Affari Pubblici presso la Wildlife Conservation Society, Calvelli porta con sé una lunga esperienza nel settore pubblico e non profit. Già Vicepresidente Esecutivo della NIAF, ha avuto un ruolo centrale nel promuovere la missione della Fondazione a difesa del patrimonio culturale italiano.

“È per me un grande onore assumere la guida della National Italian American Foundation”, ha dichiarato Calvelli. “Da italoamericano, sono pronto a portare avanti l’eredità di NIAF, rafforzando i legami tra Stati Uniti e Italia e promuovendo la nostra ricca identità culturale”.

Figlio di immigrati calabresi, Calvelli è cresciuto all’interno della comunità italoamericana di New York, partecipando fin da giovane agli incontri del San Fili Fraternity Club con i genitori. Durante gli studi alla Fordham University, ha guidato la Italian National Honor Society e successivamente ha fondato FIERI, un’organizzazione giovanile nazionale impegnata nella promozione della cultura italiana.

A Washington ha lavorato come Capo di Gabinetto del deputato Eliot Engel, contribuendo all’istituzione del Mese del Patrimonio Italoamericano e alla legge sulle violazioni delle libertà civili degli italoamericani durante la Seconda Guerra Mondiale. Calvelli ha guidato importanti iniziative di solidarietà dopo i terremoti in Abruzzo (2009) e Italia Centrale (2016). Per il suo impegno nei rapporti tra Italia e Stati Uniti è stato insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

“Con questa nomina, la NIAF guarda al futuro con una leadership capace di unire le nuove generazioni con le radici della tradizione, proiettando l’identità italoamericana verso un orizzonte globale di collaborazione culturale e istituzionale”, si legge in una nota.

