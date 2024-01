MILANO (ITALPRESS) – Arriva su tutte le piattaforme digitali, e in radio da domani, il nuovo singolo “Can’t Get Enough” (BMG) di Jennifer Lopez, accompagnato a sorpresa dallo speciale videoclip su YouTube realizzato dal regista Dave Meyers.

Can’t Get Enough, primo brano estratto dal nono album in studio di JL – This Is Me…Now da oggi disponibile in preorder, e il suo videoclip musicale, sono parte della “Musical Experience” This Is Me…Now: A Love Story, disponibile in streaming su Prime Video a partire dal 16 febbraio 2024.

-foto ufficio stampa disco Jennifer Lopez-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]