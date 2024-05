NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il marchio Jeep scalda i motori ed entra a tutta forza nel segmento dei SUV 100% elettrici con il lancio del suo primo veicolo elettrico a batteria (BEV) pensato per il mercato globale: si tratta della Jeep Wagoneer S Launch Edition 2024 (versione disponibile solo per il mercato USA). La nuova Jeep Wagoneer S 2024, 100% elettrica, sarà lanciata inizialmente negli Stati Uniti e in Canada nella seconda metà del 2024, per poi approdare nei mercati di tutto il mondo.

La Jeep Wagoneer S, con motorizzazione esclusivamente 100% elettrica, potrà contare su un’autonomia di oltre 600 km con una singola carica, avrà ben 600 cavalli sotto il cofano, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e una coppia istantanea di oltre 800 Nm. Grazie a prestazioni eccezionali e al sistema Selec-Terrain, esclusivo del marchio Jeep e dedicato alla gestione della trazione, Jeep Wagoneer S assicura il massimo della sicurezza e della trazione in qualsiasi condizione atmosferica e stradale (dati delle specifiche riferiti esclusivamente alla versione per il mercato USA).

“Il lancio della Jeep Wagoneer S 100% elettrica segna un nuovo capitolo nella storia del marchio Jeep”, ha dichiarato Antonio Filosa, CEO del marchio Jeep. “Questo primo veicolo 100% elettrico pensato per il mercato globale, vera e propria sintesi di quasi un secolo di esperienza del marchio Jeep all’insegna dell’innovazione e del design, assicura una guida 100% elettrica fedele al DNA Jeep più puro. Ampliando la sua offerta di propulsori, che va dai motori 100% elettrici ai V-8, Jeep offre ai clienti il massimo della libertà di scelta, per affrontare qualsiasi avventura”. Per rendere facile e veloce la ricarica di questo primo BEV del marchio Jeep pensato per il mercato globale, la Jeep Wagoneer S è dotata di un efficiente pacco batteria da 400 volt e 100 kWh, che consente di passare dal 20% all’80% di carica in 23 minuti (con il caricatore rapido in corrente continua DC).

Ogni Jeep Wagoneer S Launch Edition è fornita con una colonnina di ricarica domestica da 48 ampere di livello 2, o con crediti per ricariche di pari valore presso stazioni di ricarica pubbliche tramite Free2move Charge, l’ecosistema di ricarica a 360 gradi di Stellantis, che semplifica la vita ai clienti offrendo un servizio completo di gestione dell’energia e delle ricariche. I clienti della Jeep Wagoneer S possono accedere all’app Free2move Charge per cercare comodamente le stazioni di carica, attivare in qualsiasi momento la sessione di rifornimento e tenere traccia della cronologia delle ricariche (solo negli Stati Uniti).

