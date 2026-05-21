MILANO (ITALPRESS) – Nel 2001 il mercato degli scooter fu rivoluzionato da un veicolo dal design accattivante e dalle prestazioni brillanti. Telaio e dotazione ciclistica da vera moto, assicuravano tenuta e controllo nella guida di livello superiore. Era il debutto di Piaggio Beverly, un mezzo capace di rivoluzionare la mobilità urbana introducendo un’impostazione di stampo motociclistico ed elevando il mondo scooter a livelli di prestazioni, comfort, sicurezza e divertimento, mai visti prima.

Oggi Beverly festeggia traguardo dei 25 anni – accompagnato da un grande successo commerciale, con oltre mezzo milione di esemplari venduti in più di cinquanta Paesi – presentandosi in una inedita versione celebrativa, Piaggio Beverly 25th Anniversary. Piaggio Beverly 25th Anniversary è caratterizzato da un allestimento speciale, che reinterpreta gli elementi più distintivi del modello originario, unendoli all’impronta grintosa e sportiva dell’ultima generazione di Beverly. Proprio all’anniversario “d’argento” si ispira la colorazione dedicata Grigio 25th Anniversary, una inedita tonalità di grigio scuro con finitura opaca metallizzata. La livrea è completata da una grafica grigio chiaro che percorre tutto il veicolo, dalle fiancate posteriori fino al parafango anteriore. E’ di serie il cupolino fumè, che fu elemento distintivo del primo Beverly. La sportività di Beverly 25th Anniversary risulta accentuata dalle finiture a contrasto in nero lucido, tra cui il maniglione passeggero e la cornice del proiettore. Dettagli in color oro spiccano sulle grafiche, sulla cornice della griglia al centro dello scudo e sulla targhetta “Beverly”.

Anche i cerchi sono verniciati in nero lucido, con dettagli in oro e grigio sul canale, mentre la sella dedicata in doppio rivestimento presenta una trama forata ed è arricchita da raffinate doppie cuciture che riprendono i dettagli veicolo nei colori nero e oro. Sul retro scudo la targhetta “25th Anniversary”, impreziosita dal tricolore, identifica l’edizione speciale. Piaggio Beverly 25th Anniversary è proposto in entrambe le motorizzazioni della gamma, ai prezzi, IVA inclusa, di 6.050 euro per la versione 310 e di 7.050 per il 400. Il monocilindrico da 310 cc sviluppa 27,7 CV di potenza e una coppia generosa che dona una ripresa potente ma progressiva nelle situazioni di rallentamento e ripartenza, tipiche della guida urbana. La versione da 400 cc eroga di una potenza massima di 35,9 CV e una coppia massima di 37,7 Nm, dati che, uniti alla dotazione ciclistica, fanno di Beverly un mezzo unico per prestazioni e sportività.

foto: ufficio stampa Piaggio Group

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