Jasmine Paolini nuova Brand Ambassador di Alfa Romeo

TORINO (ITALPRESS) – Jasmine Paolini, una delle più brillanti stelle del tennis internazionale, è la nuova Brand Ambassador di Alfa Romeo, che vanta oltre 115 anni di storia leggendaria tra modelli iconici, successi commerciali, innovazioni tecnologiche e vittorie memorabili nel motorsport.

Con un palmarès in continua crescita e un sorriso disarmante, la giovane tennista toscana incarna i valori di Alfa Romeo – eleganza, performance e innovazione – e rappresenta al meglio l’eccellenza italiana in termini di tenacia, capacità e quella giusta dose di allegria che rende la vita più semplice e bella da vivere.

Come Brand Ambassador, nei prossimi mesi Jasmine Paolini sarà protagonista di diverse iniziative di comunicazione di Alfa Romeo, rappresentando il marchio in eventi nazionali e internazionali e consolidandone l’immagine come simbolo di stile italiano e performance esaltanti nel panorama globale.

Inoltre, come ogni modello del Biscione è progettato per eccellere in qualunque contesto, Jasmine affronta ogni sfida con uno stile inconfondibile, che le consente di superare qualunque ostacolo. Senza contare che entrambe le icone italiane sono capaci di suscitare emozioni uniche, viscerali, nel pubblico di tutto il mondo.

“Siamo entusiasti di accogliere Jasmine nella famiglia Alfa Romeo – ha dichiarato Cristiano Fiorio, responsabile di Alfa Romeo Marketing e Comunicazione global -. La sua energia e la sua passione per il tennis, unita alla sua determinazione a raggiungere nuovi traguardi, rappresentano il binomio perfetto dell’eccellenza, lo stesso che coltiviamo in Alfa Romeo da oltre un secolo. Siamo certi che questa collaborazione ispirerà una nuova generazione di appassionati di entrambi i mondi, quello sportivo e quello automobilistico, da sempre dominati dalla creatività e capacità italiana”.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).