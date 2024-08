ROMA (ITALPRESS) – Cos’hanno in comune film campioni di incasso come “Terminator”, “Avatar” e “Titanic”? Sono stati diretti tutti e tre (quattro, se consideriamo anche “Avatar – La via dell’acqua”) da James Cameron, regista, sceneggiatore e produttore canadese che il 16 agosto compirà 70 anni.

Nato a Kapuskasing (nel distretto dell’Ontario) nel 1954, Cameron è uno dei registi con maggiori incassi nella storia del cinema. La passione per il cinema lo ha preso dopo l’abbandono degli studi in fisica: galeotta fu l’uscita di “Guerre stellari”, uno dei suoi film preferiti. Non a caso la sua prima opera, nel 1978, è il cortometraggio di fantascienza “Xenogenesis”.

Il debutto nella regia cinematografica, invece, arriva nel 1981, dopo le collaborazioni per “1997: Fuga da New York” e “Il pianeta del terrore”. Il film in questione è “Piraña paura”, un’esperienza complicata per Cameron che, a causa della sua scarsa esperienza, finì per fare l’aiuto regista. Il riscatto arriva nel 1984 con “Terminator” che dà grande fama a lui e al protagonista Arnold Schwarzenegger. Seguono “Aliens – Scontro finale” (1986), “The Abyss” (1989), “Terminator 2 – Il giorno del giudizio” (1991), “True Lies” (1994) e “Strange Days” (1995). Nel frattempo, nel 1985, la spedizione organizzata da Robert Ballard ha trovato il relitto del Titanic, il celebre transatlantico britannico affondato il 15 aprile 1912. Cameron rimane colpito dall’evento e inizia a interessarsi alla storia e, nel 1997, dà alla luce “Titanic”, film da 285 milioni di dollari di budget, 1 miliardo e 800 milioni di dollari di incassi e 14 candidature all’Oscar.

Dopo il trionfo di “Titanic”, Cameron si dedica soprattutto alla realizzazione di documentari finchè, nel 2009, esce “Avatar”, primo film (ricco di effetti speciali) a essere girato in 3D Fusion Camera, tecnologia alla quale il regista ha dedicato anni di studio e sviluppo). Per Cameron è un altro successo che lo convince ad annunciare ben quattro sequel: “Avatar -La via dell’acqua” (2022), “Avatar 3” (previsto per il 2025), “Avatar 4” (previsto per il 2029) e “Avatar 5” (previsto per il 2031). Il budget previsto per i quattro film si aggira complessivamente intorno al miliardo di dollari.

