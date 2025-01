MILANO (ITALPRESS) – Esce il 31 gennaio il nuovo album di Jake La Furia dal titolo “Fame”, prodotto da Night Skinny.

Il disco è il nuovo manifesto di uno degli artisti dell’olimpo del rap nazionale, che ha scelto, di utilizzare il nome con il quale ha iniziato a muovere i primi passi all’inizio della sua carriera.

Insieme all’annuncio dell’album sono stati svelati anche gli artisti che accompagneranno Jake La Furia in questo nuovo capitolo: Rose Villain, Artie 5ive, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Ernia, Noyz Narcos, Tony Boy, Papa V, anice, Bresh e Alborosie.

Nei giorni scorsi il rapper aveva pubblicato sui suoi social alcune immagini in cui veniva mostrata una Milano immersa tra le fiamme, in uno scenario apocalittico, lasciando ai fan degli indizi e una data, segno che qualcosa di grosso sarebbe successo molto presto.

