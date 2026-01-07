Jacopo Murzi è il nuovo Amministratore Delegato di Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia

MILANO (ITALPRESS) – Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia annuncia la nomina di Jacopo Murzi come nuovo Amministratore Delegato. Murzi guiderà le attività dell’organizzazione italiana, composta da oltre 1.500 persone, tra la sede di Milano e lo stabilimento di Latina – uno dei più innovativi siti produttivi al mondo – e indirizzerà la direzione strategica e la crescita dell’azienda nel Paese, rafforzando il ruolo di Johnson & Johnson come partner di riferimento dell’ecosistema salute.

Con una carriera ventennale nell’industria farmaceutica, Jacopo Murzi porta con sé un’esperienza internazionale maturata in Europa, Medio Oriente e Africa, unita a una profonda conoscenza del contesto sanitario e regolatorio italiano. Dopo un’esperienza in consulenza strategica, dal 2005 al 2020 Murzi ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Johnson & Johnson, dapprima nelle funzioni Marketing e Vendite in Italia, successivamente come Managing Director per Romania, Near East, Maghreb e Africa, e infine come Disease Area Stronghold Leader per le Malattie Infettive all’interno della Global Commercial Strategy Organization (GCSO) negli Stati Uniti. Più recentemente, ha fondato la filiale italiana di Moderna, assumendone il ruolo di General Manager per Italia e Svizzera e consolidando solide partnership con le istituzioni e le autorità sanitarie. In precedenza, ha ricoperto il ruolo General Manager di Alfasigma Italia.

“Sono profondamente felice di ritornare in Johnson & Johnson, un’azienda che considero una vera casa professionale e personale. Questo momento di grande innovazione nelle aree dell’onco-ematologia e dell’immunologia rappresenta per me una straordinaria opportunità di crescita e di contributo. È un onore poter guidare un team di eccellenza come quello di Innovative Medicine Italia, proseguendo il percorso di accelerazione e sviluppo avviato da Mario Sturion, a cui rivolgo un sentito ringraziamento per la leadership, la visione e il supporto che ha saputo trasmettere a tutta l’organizzazione. In questa fase di trasformazione del sistema sanitario, il nostro impegno sarà quello di collaborare ogni giorno con le istituzioni e con tutti gli attori del sistema per tradurre la scienza in valore concreto per i pazienti e per il Paese”, commenta Jacopo Murzi.

Jacopo Murzi è laureato in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano e ha conseguito un MBA presso la SDA Bocconi School of Management. Parla fluentemente italiano, inglese, francese e rumeno. Al di fuori del lavoro, ama trascorrere il tempo con la famiglia, dedicandosi allo sport, all’escursionismo e ai viaggi. Jacopo succede a Mario Sturion, che assume l’incarico di Vice President di J&J Innovative Medicine in Latin America.

“Voglio ringraziare tutti coloro con cui ho lavorato in questi anni in Italia, guidando l’azienda in un momento di grande trasformazione. Sono fiero del nostro impegno e del lavoro che abbiamo fatto insieme per avere un impatto sulla vita di tanti pazienti – ha dichiarato Mario Sturion -. Congratulazioni a Jacopo per la nuova nomina. Sono certo che la sua pluriennale esperienza internazionale e i suoi ruoli di leadership in Europa, Medio Oriente e Africa rappresenteranno una risorsa chiave per rafforzare ulteriormente la nostra missione di innovazione al servizio dei pazienti nel Paese”.

